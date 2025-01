Final Fantasy 7 Rebirth svela quali sono le funzionalità della versione PC con un nuovo trailer

Ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth è già disponibile in versione PlayStation 5, ma che è in arrivo su PC (precisamente tramite Steam ed Epic Games Store) il 23 gennaio. Il gioco di ruolo d'azione sarà accessibile per tutti i giocatori PC con uno sconto sulla prenotazione, precisamente del 30%, che porta il videogioco a 48,99€. Non manca anche una versione Digital Deluxe che aggiunge:

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per la versione PC di Final Fantasy 7 Rebirth , introducendo le sue caratteristiche specifiche per PC.

Il trailer della versione PC di Final Fantasy 7 Rebirth

Le caratteristiche evidenziate nel trailer includono un sistema di illuminazione migliorato insieme a una grafica più dettagliata. Non manca poi la funzionalità NVIDIA DLSS per ottenere un maggior numero di FPS e una qualità dell'immagine in upscaling, con numerose opzioni grafiche tra cui tre preset, un conteggio degli NPC su schermo personalizzabile per adattarsi al meglio alle specifiche del PC e il supporto di mouse e tastiera. Se non vi piace giocare con mouse tastiera, sappiate che è presente il supporto del controller wireless DualSense.

Il trailer è composto da un insieme più o meno casuale di scene di Final Fantasy 7 Rebirth. Non ci sono veri e propri spoiler, ovviamente, ma sono comunque presenti varie anticipazioni sulle aree presenti nel videogioco.

Infine, vi state chiedendo se Final Fantasy 7 diventerà un film? Il produttore Yoshinori Kitase commenta la possibilità.