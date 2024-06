Littlelands è un farming simulator zelda-like e la demo è su Steam

Al Wholesome Games abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di Littlelands scoprendo che oggi sarà disponibile su Steam in versione demo (al momento della scrittura non è ancora disponibile, ma supponiamo arriverà nell'arco di qualche ora).

Il trailer di Littlelands

La descrizione ufficiale recita: "Vivete la vita quotidiana delle Littlelands al vostro ritmo, esplorando tutti i suoi angoli misteriosi e conoscendo e aiutando gli stravaganti abitanti della regione. Coltivate bacche, andate a caccia di tesori, pescate o semplicemente sedetevi su una panchina di legno a guardare il tramonto."

"Il vostro spirito di esplorazione vi porterà ad avventurarvi in luoghi pericolosi, a scoprire nuove aree piene di sfide, personaggi interessanti e oggetti curiosi, ma fate attenzione, alcune regioni possono rivelarsi troppo pericolose anche per gli avventurieri più coraggiosi, state lontani dalla regione dei goblin saccheggiatori!"

"Il mondo è un posto grande per una piccola creatura come te, ma per fortuna sembra che non sarai solo. Conversate con i diversi personaggi che popolano la regione, scoprite le loro storie e aiutateli a svolgere i loro compiti. Alcuni di loro possono insegnarvi nuove abilità o indizi che vi condurranno a nuove avventure, se vi apprezzano."

"Avventuratevi nelle pericolose terre dei "goblineti" o rilassatevi nelle aree sicure di Littlelands coltivando bacche, preparando i vostri piatti, pescando, catturando insetti con la vostra rete o cercando tesori nascosti con la vostra pala."