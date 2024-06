Sally è stato presentato con un trailer, è un life-sim in cui esploriamo un mondo fantasy con una nave volante

In Sally nei panni di un ragazzino o una ragazzina (il protagonista è interamente personalizzabile) salperemo a bordo di una nave magica guidata da un equipaggio di bambini e due nonne premurose al timone. Durante i nostri viaggi potremo gestire come meglio crediamo le nostre attività quotidiane, tra artigianato, cucina, lavoro in fattoria, costruzione o anche della spensierata esplorazione delle location fantastiche dove attraccheremo.

Sfruttando la vetrina offerta dal Wholesome Direct, gli sviluppatori di Lucid Tales hanno presentato Sally , un rilassante life-sim in cui esploriamo varie ambientazioni fantasy viaggiando per il mondo tramite una nave volante.

In viaggio tra le nuvole

A proposito, i cieli di Sally sono ricchi di isole fluttuanti da esplorare. Questi ecosistemi hanno stagioni, risorse, animali e abitanti diversi e durante i nostri viaggi ci avventureremo in ambientazione sempre nuove e senza nessuna pressione, visto che nessun compito ha dei limiti di tempo, dandoci modo di ammirare la bellezza del mondo di Sally con i nostri ritmi.

Sally è attualmente in sviluppo per PC con data di uscita in accesso anticipato prevista per il quarto trimestre del 2025. Il lancio dunque è molti distante, ma la buona notizia è che nell'attesa è possibile provare una demo gratuita, che trovate sulla pagina Steam del gioco a questo indirizzo.