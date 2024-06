Tiny Island 2 ci invita a trovare le differenze di diorami fotorealistici

In occasione del Wholesome Direct è stato presentato Tiny Island 2, un simpatico gioco in cui bisogna trovare le differenze tra due versioni quasi identiche di diorami 3D fotorealistici. Il lato grafico è particolarmente attraente, tra personaggi stilosi e colori saturi e affascinanti. Insomma, si tratta di un titolo rilassante pensato per tutti.

Lo è al punto da poter essere giocato in due in locale (richiede un gamepad). Oltre alle differenze, i diorami contengono anche dei collezionabili da trovare, che sbloccano degli eventi speciali.