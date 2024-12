Call of Duty: World at War e Singularity pare siano in arrivo su Xbox Game Pass, ma ci sarà da attendere

Microsoft ha iniziato da alcuni mesi a includere il catalogo di giochi di Activision Blizzard all'interno di Xbox Game Pass, con ulteriori giochi in arrivo nei prossimi mesi. Tra questi pare che ci saranno anche Call of Duty: World at War e Singularity, con le fonti del noto insider eXtas1s che affermano che entrambi verranno inclusi nel servizio durante il mese di maggio.

L'indiscrezione è stata lanciata poco dopo che lo sparatutto di Treyarch del 2008 è stato avvistato all'interno del Microsoft Store. Per molti ciò è stato visto come un segnale dell'imminente aggiunta del gioco alla libreria del Game Pass, ma per l'appunto secondo l'insider ci sarà da attendere un po' più del previsto. In compenso, per la "gola profonda" prima di World at War verrà aggiunto almeno un altro gioco della serie Call of Duty.