The Alters sarà disponibile anche in versione fisica e nella ricca Signature Edition

11 bit studios ha annunciato che The Alters sarà disponibile anche in versione fisica, a partire come sappiamo dal 13 giugno, ma si potrà acquistare il gioco anche nella ricca Signature Edition: un vero e proprio pezzo da collezione.

La Signature Edition includerà infatti una serie di contenuti esclusivi perfetti per chi vuole immergersi completamente nel mondo creato dagli sviluppatori. All'interno di un box oversized, troverete oggetti che vanno oltre il semplice materiale da collezione, arricchendo l'esperienza con tocchi di personalizzazione e memorabilia significativi.

Tra gli oggetti inclusi spicca un set di quattro spille con i loghi del gioco, un set di adesivi sci-fi per personalizzare il vostro equipaggiamento o addirittura la navetta spaziale, e un portachiavi con l'adorata pecora clonata Molly, simbolo di un'umanità che affronta il caos interstellare.

A completare il tutto troveremo un Pierogi Maker, omaggio alla cucina che ha alimentato lo sviluppo del gioco, e una art card lenticolare che riflette il dinamismo delle diverse realtà parallele del gioco.