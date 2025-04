Xbox Game Pass potrebbe ricevere presto altri tre classici di Activision, secondo alcuni indizi

Non è la prima volta che lo store di Microsoft anticipa informazioni in questa maniera, dunque possiamo prendere in considerazione la questione come una possibile anticipazione realistica, in attesa degli annunci ufficiali sui prossimi arrivi nel catalogo.

L'indizio che fa pensare a questi arrivi prossimi nell'abbonamento Microsoft deriva dall'Xbox Store, dove i titoli in questione vengono riportati come " inclusi in Game Pass ", facendo pensare a un possibile errore oppure a una comunicazione automatica emersa in anticipo rispetto agli annunci ufficiali.

Secondo quanto riferito da XboxEra, sembra che Game Pass stia per ricevere altri tre classici di Activision , o meglio un titolo singolo e una raccolta di due giochi, visto che parliamo di un Call of Duty e i due Tony Hawk recentemente rimasterizzati.

Tre giochi interessanti dal catalogo Activision

Per la precisione, questi sono i giochi che, al momento, Xbox Store considera "inclusi nel Game Pass" sebbene in effetti non lo siano ancora, facendo dunque pensare al loro prossimo arrivo nel servizio:

Call of Duty: World at War

Tony Hawk Pro Skater 1 & 2 HD

In entrambi i casi si tratta di introduzioni molto probabili, che dovrebbero arrivare comunque prima o poi all'interno del servizio.

Uno screenshot che mostra la scritta in questione

Finora, la gestione di Call of Duty in Game Pass è stata piuttosto imprevedibile: con il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 direttamente nel servizio al day one possiamo pensare che i prossimi capitoli arriveranno allo stesso modo, ma non ci sono molte informazioni sull'ampio catalogo storico della serie.

Call of Duty: World at War potrebbe dunque essere il prossimo ad arrivare, rappresentando un capitolo piuttosto interessante per gli appassionati tradizionalisti.

Con il recente annuncio di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, è abbastanza verosimile che Tony Hawk Pro Skater 1 & 2 HD possa arrivare nel catalogo di Game Pass, dunque si tratta soprattutto di vedere quando questi titoli verranno ufficializzati. Nel frattempo, abbiamo visto i nuovi giochi in arrivo nella prima metà di aprile su Game Pass.