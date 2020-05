Titanfall, Respawn Entertainment non lavora a un nuovo episodio della serie

Titanfall non vedrà l'uscita di un sequel né di uno spin-off a breve: Respawn Entertainment ha dichiarato di non star lavorando a un nuovo episodio della serie.

"Non c'è niente attualmente in sviluppo", ha detto Vince Zampella ai microfoni di IGN, pur ribadendo che la serie è ancora lì e il team la tiene in grande considerazione. Una posizione che Respawn aveva già chiarito tempo fa, dicendo che Titanfall 3 non è in sviluppo e che si stava concentrando su Apex Legends.

L'altro Titanfall in arrivo nel 2019, di cui proprio Respawn Entertainment ha parlato lo scorso anno, insomma, per il momento non è previsto. Ciò tuttavia non significa che la speranza sia perduta, anzi.

"Potete vedere questi piccoli accenni spuntare di tanto in tanto dal lore di Apex Legends", ha continuato Zampella. "A un certo punto, naturalmente, mi piacerebbe vedere una resurrezione del franchise."

"Vedremo se potrò fare in modo che accada", ha concluso il fondatore di Respawn Entertainment, accennando in tal modo alle inevitabili dinamiche che potrebbero determinare o meno l'arrivo di un nuovo Titanfall.