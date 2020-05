PlayStation Store: Huntdown

Il tutto accompagnato da una trascinante colonna sonora elettronica e da una grafica rigorosamente in pixel art, disegnata a mano, che riprende lo stile dei vecchi coin-op.

Da soli o insieme a un amico in modalità cooperativa , il nostro obiettivo sarà dunque quello di esplorare le ambientazioni alla ricerca di nemici da abbattere, attingendo a un ricco e devastante arsenale che include pistole, fucili e mitragliatrici, nonché dirompenti attacchi speciali per ripulire lo schermo dagli avversari più ostici.

Sviluppato da Easy Trigger Games, Huntdown ( 19,99 euro ) è un action shooter a scorrimento orizzontale ispirato ai grandi classici degli anni '80 e '90 come Contra , Rolling Thunder e Metal Slug . Sullo sfondo di una metropoli del futuro dominata dalla violenza, con pericolose bande di malviventi che fanno il bello e il cattivo tempo mentre le forze di polizia sono inermi, il gioco ci mette al comando di un gruppo di cacciatori di taglie determinati a ripulire la città dal crimine.

La Promozione della Settimana

Abbiamo parlato delle nuove offerte su PlayStation Store nell'apposita rubrica, ma vale senz'altro la pena di spendere qualche parola anche per la Promozione della Settimana, che vede stavolta protagonista Just Cause 4: Reloaded.

La versione "riveduta e corretta" dello spettacolare action game di Avalanche Studios è disponibile nella standard edition a 9,99 euro anziché 39,99, nella Gold Edition a 14,99 euro anziché 59,99 oppure nella ricca Complete Edition a 17,49 euro anziché 69,99.

Recatosi nell'arcipelago di Solis per far luce su alcuni misteri che riguardano il passato dei suoi genitori, Rico Rodriguez scopre che gli abitanti dell'isola cercano disperatamente di liberarsi dal giogo di uno stato totalitario, che ricorre ai pericolosi mercenari della Mano Nera per tenere il popolo sotto controllo.

Equipaggiati con l'immancabile rampino, che vanta stavolta numerosi gadget extra, dovremo utilizzare paracadute, tuta alare e numerose armi per completare la missione, prestando però attenzione a una delle peculiarità dello scenario: le tremende tempeste che possono prendere vita da un momento all'altro.