Destiny 2 ha raccolto 780k dollari tramite il Direct Relief per combattere il COVID-19

Bungie è lieta di annunciare che l'iniziativa Cuore di Guardiano di Destiny 2 ha raggiunto la cifra di 788.923,19 dollari tramite Direct Relief. Direct Relief è un'organizzazione benefica multi-causa che supporta gli operatori sanitari in prima linea per l'emergenza COVID-19.

Dopo il lancio del 13 aprile, I Guardiani di tutto il mondo hanno aiutato per raggiungere l'obbiettivo di 700.000 dollari dell'iniziativa Cuore di Guardiano la scorsa settimana per arrivare poi fino alla cifra di 788.923,19 dollari grazie ala generosità di tutta la community Bungie. L'iniziativa Cuore di Guardiano è terminata il 12 marzo. Anche se l'iniziativa è terminata puoi comunque continuare ancora a supportare Direct Relief tramite il suo sito qui.

Per l'iniziativa Cuore di Guardiano Bungie ha reso disponibile uno speciale emblema disponibile solo attraverso una donazione A Direct Relief. Per supportare la raccolta fondi i content creator di Destiny 2 si sono riuniti per promuovere l'iniziativa Cuore di Guardiano offrendosi per i Bungie Bounties. I Bungie Bounties sono un evento per la community nel quale Bungie identifica un giocatore bersaglio con cui gli altri giocatori possono competere per guadagnare un esclusivo emblema di Destiny 2 nel gioco.

Direct Relief è un'organizzazione umanitaria attiva in tutti i 50 stati e in più di 80 nazioni con la missione di migliorare la salute e le vite delle persone affette da povertà o in situazioni di emergenza indipendentemente dal credo politico, religioso e dalla possibilità di pagare. Lavora con un network in tutto il mondo per inviare le forniture necessarie di cui necessitano gli operatori sanitari in prima linea.

L'iniziativa Cuore di Guardiano è sola una delle tante che Bungie ha attivato per aiutare persone in tutto il mondo. Altri esempi sono Guardians for Australia, Game2Give, Guardians to the Aid of Nepal, e più recentemente l'annuale raccolta fondi Kilts for Kids . Per maggiori informazioni sulle iniziative benefica di Bungie, potete visitare il sito della Bungie Foundation.