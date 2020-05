Monster Hunter: World, vendite per 15,7 milioni di copie annunciate da Capcom

Monster Hunter: World ha totalizzato vendite pari a 15,7 milioni di copie: lo ha annunciato Capcom durante l'ultimo report finanziario, confermando le ottime performance del gioco.

Si tratta di un miglioramento pari a 0,7 milioni di copie rispetto ai 15 milioni di copie registrati da Monster Hunter: World a gennaio, ma che va chiaramente visto nell'ambito del successo generale del franchise.

Come riportato nella notizia sulle vendite di Resient Evil 2, infatti, la serie di Monster Hunter è attualmente il secondo brand di maggior successo di casa Capcom con 63 milioni di unità vendute.

Quest'ultimo episodio, in particolare, si pone per certi versi come una piccola rivoluzione andando appunto a introurre una struttura open world e rendendo tante meccaniche del gameplay più immediate e accessibili rispetto al passato.

Caccia da solo o in cooperativa con un massimo di altri tre giocatori: usa i materiali raccolti dai nemici abbattuti per forgiare un equipaggiamento migliore e lanciarti contro bestie ancora più grandi e selvagge!

Vesti i panni di un cacciatore e uccidi mostri feroci in un ecosistema rigoglioso, dove potrai sfruttare il paesaggio e i suoi abitanti per avere la meglio.