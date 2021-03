La polizia ha arrestato i proprietari del "più grande" creatore di cheat del mondo

La polizia cinese ha arrestato dieci membri e confiscato beni per un valore di oltre 40 milioni di dollari di una società che si dichiarava "la più grande" venditrice di cheat per videogiochi del mondo. L'operazione "Chicken Drumstick" è stata possibile grazie alla collaborazione col colosso dell'intrattenimento Tencent, una delle "vittime" di questa società specializzata in trucchi per qualsiasi cosa, da Call of Duty Mobile a Overwatch.

I servizi offerti andavano da abbonamento da $ 10 al giorno a quelli da $ 200 al mese. In questo modo i proprietari della società sono stati in grado di accumulare oltre 46 milioni di dollari di "beni", che includevano anche "diverse auto di lusso". Tutte per il momento confiscate. La società, però, dichiarava di aver guadagnato quasi il doppio dalle sue attività: ovvero 76 milioni di dollari.

La polizia di Kunshan dice di aver distrutto "17 cheat e arrestato 10 persone connesse con l'attività". Parla della più grande società del mondo per l'enorme importo di merci e beni confiscate.

Negli ultimi anni questo fenomeno, pur essendo sempre esistito, si è ulteriormente espanso e rafforzato, raggiungendo quote di mercato davvero impressionanti. Basti vedere le macchine confiscate durante l'operazione "Chicken Drumstick". Ultimamente, però, anche colossi dell'intrattenimento cinesi come Tencent sono interessati a fermare questo genere di attività, collaborando da vicino con la polizia per fermare queste società.