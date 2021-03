Fortnite: prestazioni e risoluzione migliorate su Nintendo Switch col nuovo aggiornamento

Il nuovo aggiornamento di Fortnite, oltre ad aggiungere dinosauri e tante altre novità su tutte le piattaforme, introduce dei graditi miglioramenti su Nintendo Switch. Grazie ad una migliore gestione dei render, Epic Games è stata in grado di utilizzare in maniera più efficace a GPU della console, migliorando in questo modo le prestazioni e la risoluzione del battle royale sulla console ibrida di Nintendo. Il tutto rendendo più piccolo il file di installazione del gioco.

Si tratta quindi di un piccolo capolavoro da parte degli ingegneri di Epic Games che sono riusciti ad alzare la risoluzione da 1000×560 a 1170×660 in modalità portatile e da 1390×780 a 1560×880 in modalità docked. A questo miglioramento va aggiunto anche un framerate più stabile e con minori rallentamenti, in grado di offrire un'esperienza globalmente più fluida.

"Questo aggiornamento migliora notevolmente la risoluzione sia in modalità docked che in quella portatile," ha detto Epic Games, fornendo anche il seguente screenshot per dimostrare la veridicità delle sue parole.

Fortnite prima e dopo l'aggiornamento.

Oltre a tutte queste cose, il file di installazione del gioco è più leggero di 140MB. Per sapere tutte le altre novità di Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa dell'aggiornamento 16.10 di Fortnite vi rimandiamo alla notizia specifica.