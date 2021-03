Xbox Games With Gold: diversi fan non sono contenti dei giochi di aprile "Cancellate i Games with Gold"

Con l'arrivo dell'Xbox Game Pass Microsoft si è trovata un po' in "imbarazzo" coi Games With Gold. I giochi gratis offerti a tutti gli abbonati Live Gold, infatti, dall'essere il piatto forte dell'offerta Xbox si sono trasformati in un'incombenza secondaria per il colosso di Redmond, impegnato a rendere sempre più golosa e irrinunciabile l'offerta del Game Pass. Anche per questo motivo, forse, gli ultimi mesi dei Games With Gold sono stati tutto fuorché memorabili. Sotto l'annuncio Twitter dei giochi Xbox Live Gold di aprile 2021, diversi fan si sono detti poco contenti del servizio e hanno persino azzardato un "Cancellate Games with Gold".

Del destino di Xbox Live, ora rinominato Xbox Network, e di conseguenza dei Live Gold se ne è parlato da tempo. Non si capisce, infatti, quello che Microsoft voglia fare di questo servizio. Ovvero se voglia progressivamente dismetterlo, come farebbe pensare i test per nn dipendere più da Xbox LIVE Gold per free-to-play online e party o potenziarlo, come faceva pensare il recente (e poi subito ritirato) aumento di prezzo.

Fatto sta che negli ultimi mesi i giochi offerti non sono stati memorabili, soprattutto se si fa l'inevitabile paragone con l'offerta PS Plus di marzo con Final Fantasy 7 Remake e altri giochi. In attesa di scoprire i giochi PS Plus per PS4 e PS5 di aprile 2021, diversi fan si sono detti scontenti a prescindere dai Games with Gold di questo mese. A parte Vikings - Wolves of Midgard, un Diablo-like piuttosto riuscito, gli altri giochi non riescono a scaldare il cuore dei fan.

"Cancellate Games with Gold. Ha perso senso e valore", si legge su Twitter, seguito da un "Ragazzi, cosa sono questo giochi? Ve ne posso dire 30 migliori" e un "Per favore, smettetela di tormentarci. Cancellate il Gold e tenete il GamePass e rendete l'online libero come su PC per tutti i giochi".

Certo, c'è chi apprezza anche i titoli proposti, ma questa volta lo scontento sembra abbastanza evidente.