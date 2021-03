Xbox Live diventa Xbox Network: arriva la conferma ufficiale di Microsoft

Microsoft ha confermato che presto il marchio Xbox Live non esisterà più, o quantomeno non sarà più utilizzato, e sarà ribrandizzato nel più semplice e diretto Xbox Network.

Le modifiche alle dashboard dei beta tester Xbox viste nei giorni scorsi non erano quindi errori, ma una precisa mossa da parte della casa di Redmond per ridefinire un'importante parte dei suoi servizi, come raccontato da un rappresentante della compagnia in una nota ufficiale inviata alla testata The Verge:

"Xbox Network fa riferimento al servizio online di Xbox che è stato aggiornato nel "Contratto di Servizi Microsoft", L'aggiornamento di Xbox Live in Xbox Network è stato pensato per distinguere il servizio dall'abbonamento Xbox Live Gold." Confermato quindi anche che Xbox Live Gold continuerà a esistere come prodotto a se stante.

Microsoft ha lanciato il marchio Xbox Live per i suoi servizi Xbox ben 18 anni fa. Larry Hryb, uno dei volti più riconoscibili del mondo Xbox, era conosciuto in origine come Xbox Live's Major Nelson, per poi diventare Xbox's Major Nelson. Questo per dire che si tratta di un cambiamento importante, quantomeno per l'identità della piattaforma. Probabilmente si è reso necessario a causa delle numerosissime novità introdotte da Microsoft negli ultimi mesi. In questo modo c'è meno rischio di confondere gli utenti. Vi confessiamo però che un po' ci mancherà il nome Xbox Live. In fondo è parte della storia di Xbox.