Xbox LIVE cambia nome? L'interfaccia fa riferimento a Xbox Network, addio Gold?

Xbox LIVE ha cambiato nome? Stando a una serie di testimonianze spuntate sui social, sembra che la piattaforma online Microsoft abbia abbandonato la nomenclatura storica in favore di un generico Xbox Network.

Parliamo probabilmente di una novità in arrivo con l'aggiornamento della dashboard di Xbox, sebbene per il momento limitata all'interfaccia in lingua inglese, visto che nella variante italiana non compare ancora il cambio di nome.

Naturalmente molti utenti si stanno chiedendo se questa modifica andrà a collegarsi alla tanto chiacchierata eliminazione di Xbox LIVE GOLD, con il passaggio delle funzionalità online a una fruizione gratuita.

Sta di fatto che alcune voci dell'interfaccia riportano il nome di Xbox Network per quanto concerne il caricamento e la gestione delle catture, e siamo tutti in attesa di capire se il cambio sia ufficiale o frutto di un qualche errore come accaduto per i riferimenti al visore VR.