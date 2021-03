MechWarrior 5: Mercenaries, data di uscita su Xbox Series X|S, XOne, Steam e GOG

MechWarrior 5: Mercenaries ha una data di uscita ufficiale su Xbox Series X|S e Xbox One, nonché sulle piattaforme Steam e GOG: il gioco sarà disponibile a partire dal 27 maggio.

Disponibile su Xbox Game Pass per PC dallo scorso maggio, MechWarrior 5: Mercenaries farà dunque il proprio debutto a breve anche sulle console Microsoft.

Non è tutto: il lancio del gioco su Xbox, Steam e GOG avverrà in contemporanea con la pubblicazione del primo DLC, intitolato Heroes of the Inner Sphere, che aggiungerà ulteriori contenuti all'esperienza.

MechWarrior 5: Mercenaries è il nuovo capitolo della serie MechWarrior, sviluppato da Piranha Games su PC.

Il gioco è ambientato nel 3015, con l'umanità ormai avviata alla colonizzazione interplanetaria nella parte di spazio chiamata Inner Sphere, area caratterizzata da numerose guerre nel tempo, dopo la caduta della Star League, che hanno determinato la suddivisione dello spazio in cinque Successor State.

Conosciute anche Great Houses, queste fazioni sono state in lotta per secoli e si trovano ora in mezzo alla Terza guerra di Successione, in corso ormai da 150 anni.

Le armi principali con cui si combatte questa guerra sono i BattleMech, guidati da piloti d'elite chiamati MechWarrior.

In MechWarrior 5: Mercenaries ci troviamo a interpretare un pilota alle prime armi durante la guerra, all'interno di un sistema di guida e combattimento che mischia elementi tattici e sparatutto, passando da terza persona, soggettiva e PvE per quanto riguarda la Campagna, basata su una progressione in stile carriera del pilota e guidata dalle scelte del giocatore.