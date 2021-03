Resident Evil, il film ha un titolo ufficiale rivelato dal regista

Il film di Resident Evil ha un titolo ufficiale, rivelato dal regista Johannes Roberts durante l'evento SXSW: la pellicola si chiamerà Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Dopo il poster con personaggi e data di uscita, il film di Resident Evil vede dunque l'aggiunta di ulteriori dettagli rispetto a quelli già noti, che parlano di un adattamento legato ai primi due episodi della serie survival horror targata Capcom.

Nella pellicola saranno presenti i vari Chris e Claire Redfield, Leon S. Kennedy e Jill Valentine, interpretati rispettivamente da Robbie Amell, Kaya Scodelario, Avan Jogia e Hannah John-Kamen.

Ambientato nel 1998, Resident Evil: Welcome to Raccoon City racconterà gli eventi di una città assediata dagli zombie, e saranno presenti sia la casa dell'originale Resident Evil che il commissariato di polizia del sequel.

Non si tratta tuttavia dell'unico progetto legato al celebre franchise, che vedrà a breve l'uscita anche di una serie televisiva e di un film in CG, entrambi prodotti in collaborazione con Netflix.