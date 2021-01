Resident Evil: Infinite Darkness, Netflix svela nuovi dettagli del film in CGI

A margine del succoso Showcase di Resident Evil Village, Netflix e Capcom hanno svelato i primi dettagli di Resident Evil: Infinite Darkness. Si tratta del nuovo film in CGI dedicato alla serie horror giapponese in arrivo sul servizio di streaming nel corso del 2021.

A differenza di quanto immaginato qualche mese fa, Resident Evil: Infinite Darkness di Netflix non sarà una nuova serie TV, ma un film animato in 3D in computer grafica.

I protagonisti saranno due dei più amati personaggi della serie, ovvero Leon S. Kenney e Claire Redfield. L'animation producer di Capcom, Hiroyuki Kobayashi, ha svelato che Resident Evil: Infinite Darkness seguirà delle vicende inedite per la serie, collocate temporalmente alcuni anni dopo Resident Evil 4.

Al film sono stati dedicati solo pochi minuti, il vero protagonista di ieri sera è stato, ovviamente, Resident Evil Village: ora sappiamo la data di uscita e abbiamo un trailer dell'atteso gioco per PS5, Ps4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Nonostante questo, abbiamo potuto cominciare a familiarizzare con la pellicola: nei pochi secondi si vedono Leon (elegantissimo) e Claire in abiti civili che stanno indagando sull'ennesima invasione di non morti. Poco originale, ma cosa vi aspettavate? Dei lavori a maglia?

Il film dovrebbe uscire per festeggiare i 25 anni di Resident Evil, ovvero entro la fine di quest'anno. Come vi sembra?