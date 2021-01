Resident Evil Village: Collector's Edition e Deluxe Edition svelate, i contenuti

Prima di tutto, dovete sapere che se preordinate qualsiasi versione di Resident Evil Village avrete modo di ottenere l'accessorio per arma "Mr. Racoon" e un pacchetto di risorse da sopravvivenza che potrebbe essere utile per le prime fasi dell'avventura. Questi contenuti sono però solo una assaggio delle edizioni speciali.

Deluxe Edition - Trauma Pack

Partiamo con la Deluxe Edition - Trauma Pack che include una serie di contenuti in-game. Avremo modo di ottenere un accessorio per l'arma, chiamato Mr. Everywhere, la colonna sonora della Safe Room, l'iconico registratore per il salvataggio della partita, un livello di difficoltà aggiuntivo ("Massima difficoltà"), un filtro grafico "Found Footage" proveniente da Resident Evil 7 per vivere l'avventura con uno stile leggermente diverso, una pistola Albert01 con un silenziatore incluso e un artbook digitale chiamato "La tragedia di Ethan Winters". La Deluxe Edition di Resident Evil Village sarà disponibile per tutte le versioni: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.