Il Cortocircuito: dalle 16 si parla della multa a Valve e della stretta di Twitch

Si tratta di due argomenti molto seri e complessi , che per qualche strano motivo faremo commentare a tre persone che di serio non hanno nulla. Al massimo un pezzo del cognome. Ma abbiamo loro a disposizione, quindi bisogna fare di necessità, virtù. Per fortuna ci siete voi che, grazie ai vostri messaggi vocali sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it , attraverso i commenti a questa news o utilizzando la chat di Twitch, potrete far dire loro qualcosa di intelligente!

Programma del Cortocircuito del 22 gennaio 2021

Andiamo a scoprire nel dettaglio gli argomenti di oggi:

L'antitrust e i videogiochi - La comunità europea multa Valve: perché? - In questo segmento faremo il punto della situazione: perchè è arrivata la multa a Steam e a altri publisher? Quali sono le giustificazioni di Valve? Poi proveremo a parlare delle differenze tra le comunità, sui prezzi differenti di nazione in nazione e così via. La nuova stretta di Twitch - Le nuove regole contro disciminazione, violenza e libertà - In compagnia dell'ottimo Roberto Lucentini, in arte iBoB, discuteremo delle nuove regole di Twitch e della follia che sta diventando ormai questo canale in cui è diventato impossibile avere un po' di libertà di parola.

Tanto per sfidare le regole sulla libertà di parola di Twitch, Pier, Alessio e Francesco daranno ampio spazio ai vostri commenti.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch.

