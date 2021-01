Saturnalia: il nuovo trailer annuncia l'uscita entro l'anno

Santa Ragione ha pubblicato un nuovo trailer di Saturnalia per annunciare l'anno di uscita: il 2021. Il gioco, realizzato con uno stile visivo davvero peculiare, non ha ancora una data d'uscita precisa, ma ci si può accontentare.

Saturnalia è un'avventura survival horror che porterà i giocatori a esplorare un antico villaggio sardo, teatro di rituali arcani, la cui forma cambia ogni volta che si perdono tutti i personaggi. Siamo nel 1989 e un gruppo di quattro persone vuole scoprire i misteri che circondano questo strano luogo.

Sostanzialmente, morti i protagonisti, il sistema genererà proceduralmente una nuova versione del villaggio, rendendo ogni esplorazione differente. Il gameplay consisterà nella ricerca di oggetti per risolvere puzzle, ma non mancheranno momenti narrativi che aiuteranno piano piano a fare luce sulla storia di questo affascinante luogo.

Attualmente Saturnalia è stato annunciato solo per PC. È un'esclusiva Epic Games Store, immaginiamo solo temporale (ma non si può mai dire). Sulla pagina press kit si può però leggere che potrebbe essere annunciato per altre piattaforme, ancora non definite.

Saturnalia sull'Epic Games Store