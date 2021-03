Monster Hunter World e L'Attacco dei Giganti, una mod per giocare con Levi Ackerman

I fan de L'Attacco dei Giganti che possiedono la versione PC di Monster Hunter World saranno lieti di sapere che una delle ultime mod per il gioco consente di vestire i panni di Levi Ackerman.

Monster Hunter World, scarica la mod per Levi Ackerman

Dopo la mod con il Gigante Martello e il distretto di Shiganshina in Minecraft, anche l'hunting game di Capcom può dunque vantare una collaborazione, seppure non ufficiale, con la celebre serie animata.

Parliamo in questo caso di una mod dal funzionamento piuttosto semplice, che si pone come una skin per il nostro cacciatore, il cui aspetto viene appunto cambiato con quello del capitano Levi.

È possibile modificare il colore della giacca del personaggio (che in futuro si muoverà in base alla fisica), ma al di là di questo non ci sono ulteriori chicche: gli attacchi resteranno quelli standard.

Naturalmente se ciò non vi basta potete cimentarvi con un vero tie-in di Attack on Titan anche su PC, acquistando ad esempio A.O.T. 2: Final Battle.

Monster Hunter World, la mod de L'Attacco dei Giganti con il capitano Levi.