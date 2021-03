MotoGP 21, il provato

Parliamo infatti della prima edizione del gioco sviluppata anche per le piattaforme next-gen, dunque PS5 e Xbox Series X|S , nonché di un prodotto che dovrà per forza di cose consegnarci una carriera ridisegnata rispetto a quella, già ottima, dello scorso anno.

Parliamo dunque di una prova focalizzata sulle meccaniche e le sensazioni in-game, più che sui contenuti che troveremo nel gioco finale, disponibile a partire dal 22 aprile; nell'ambito di pacchetto che peraltro non concede scorciatoie: ci si trova subito a contatto con i veicoli più veloci e non è possibile impratichirsi con le motorizzazioni meno aggressive.

La demo di MotoGP 21 che abbiamo potuto testare non offre che un assaggio rispetto alla versione completa, con solo due modalità accessibili (Gran Premio e Time Attack), un'unica categoria (MotoGP, con i piloti e le squadre attuali ma anche quelli classici), l'editor per i caschi e un totale di nove tracciati : Aragon, Argentina, Donington, Jerez, Sepang, Silverstone, Texas, Valencia e Losail.

Gameplay

MotoGP 21, una delle immagini ufficiali del gioco.

La curva d'apprendimento della demo di MotoGP 21 è insomma abbastanza ripida e bisogna ricorrere all'immancabile set di opzioni a corredo per "addolcire" l'esperienza di guida durante le prime gare, pena un'inevitabile serie di frustranti fallimenti durante l'ingresso in curva. La moto sembra frenare poco e piegare piano, e così trovarsi sull'erba a gambe all'aria è un attimo.

Bisogna dunque girare parecchio, memorizzare le caratteristiche di ogni singolo tracciato e trovare traiettorie e tempi di staccata ideali: le prime ci vengono come al solito suggerite dall'interfaccia, i secondi risultano invece spesso ingannevoli e vanno anticipati di un secondo buono. Dopodiché bisogna però confrontarsi con gli avversari, che a seconda del livello dell'intelligenza artificiale saranno più o meno veloci, più o meno precisi.

Da questo punto di vista, non abbiamo mai fatto mistero di gradire situazioni magari poco realistiche ma senz'altro utili a rendere più vario e sorprendente il gameplay. Parliamo nello specifico delle cadute degli altri piloti dovute agli stessi errori che spesso e volentieri commettiamo noi: nella demo ne abbiamo viste parecchie, ma solo perché il codice non definitivo del gioco le tollera più del dovuto.

Vedremo dunque quale equilibrio verrà trovato da qui al lancio da Milestone, ma è chiaro che la partita si giocherà anche e soprattutto sui contenuti. In termini di meccaniche non si percepiscono infatti grosse differenze rispetto a quanto visto in MotoGP 20, l'impianto è solido e scalabile come sempre e dunque gli appassionati di racer su due ruote difficilmente resteranno delusi.