PlayStation Store, offerte del 20 marzo 2021

Tornano le offerte su PlayStation Store, in questo caso con la promozione Mega Marzo: un'iniziativa che ci terrà compagnia fino alla fine del mese con riduzioni di prezzo che arrivano al 70% sui giochi PS5 e PS4. Gli sconti termineranno il 1 aprile, dunque avrete tutto il tempo di fare le vostre valutazioni e controllare la lista dei titoli coinvolti, che includono anche prodotti che non si trovano spesso nelle promo. Ecco quelli che non dovreste perdervi!

Streets of Rage 4 Streets of Rage 4, gli eroi alle prese con un boss. Senza dubbio una delle sorprese dello scorso anno, Streets of Rage 4 (16,24 euro anziché 24,99) è disponibile su PlayStation Store al prezzo più basso di sempre: un'ottima occasione per recuperare il gioiellino sviluppato da DotEmu e Guard Crush, che ci consegna un degno quarto capitolo per lo storico picchiaduro a scorrimento di SEGA. Caratterizzato da uno stile grafico peculiare ma convincente, nonché da un gameplay solidissimo, in piena continuità con gli episodi classici, il gioco dà ovviamente il meglio con la modalità cooperativa, in cui fino a quattro utenti possono esplorare gli scenari della campagna e affrontare gli sgherri al soldo dei figli di Mister X.

The Sinking City The Sinking City, ecco il protagonista dell'avventura. Al centro di parecchie polemiche per via del rapporto travagliato fra sviluppatori e publisher, The Sinking City (11,99 euro anziché 59,99) è anch'esso disponibile su PS Store al prezzo più basso di sempre. Si tratta di un'avventura ispirata in modo chiaro alle opere di H.P. Lovecraft, dotata di atmosfere molto peculiari e di un approccio forse ruvido ma a suo modo originale. Nei panni di Charles Reed, un investigatore incaricato di indagare sul male che ha colpito la città di Oakmont, nel Massachussets, quasi completamente sommersa dalle acque dopo un alluvione che sembra legata a una forza malvagia che si annida nell'ombra. Individuarne l'origine sarà però complicato, anche perché gli abitanti risulteranno restii ad aiutarci.

Borderlands 3 Borderlands 3, una sequenza di combattimento in-game. Il coinvolgente looter shooter di Gearbox Software rientra fra le offerte del Mega Marzo con la Next Level Edition di Borderlands 3 (24,74 euro anziché 74,99), che oltre a includere sia la versione PS5 che la versione PS4 del gioco può anche contare su di una serie di contenuti extra in-game, per un'esperienza ancora più ricca. Al comando di un gruppo di spregiudicati cacciatori di tesori, in questa nuova avventura dovremo fare i conti con i gemelli Calypso, che mirano a unificare tutti i clan della galassia per mettere insieme una potenza a cui nessuno possa opporsi. Riuscire nell'impresa non sarà semplice, ma potremo contare su di un arsenale sconfinato, abilità speciali e l'umorismo che da sempre contraddistingue la serie.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, una posa classica per il protagonista. Pubblicato nel 2019, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (14,99 euro anziché 29,99) non trova spesso posto in questa rubrica, anche se la raccolta viene puntualmente messa in offerta a metà prezzo. Il pacchetto contiene la trilogia originale della serie Ace Attorney, nata su Game Boy Advance nell'ormai lontano 2001 e subito transitata anche su Nintendo DS. Le nuove versioni di Phoenix Wright: Ace Attorney, Justice for All e Trials and Tribulations possono ovviamente contare su di una completa opera di rimasterizzazione grafica, nonché su di una serie di ottimizzazioni per quanto concerne i controlli, che in originale facevano spesso affidamento sul touch screen. Insomma, si tratta di un gran bel modo per rivivere quelle esperienze in stile visual novel.

One Piece: World Seeker One Piece: World Seeker, Rufy e Jeanne durante una scena del gioco. A proposito di produzioni giapponesi, One Piece: World Seeker (13,99 euro anziché 69,99) non è mai stato disponibile a una cifra così bassa su PlayStation Store. Si tratta del primo action RPG basato sulla celebre saga creata da Eiichiro Oda: un successo internazionale, che soprattutto in patria si è trasformato in un vero e proprio fenomeno di costume. Il gioco ci mette nei panni di Monkey D. Rufy, alle prese con un'avventura inedita ambientata su di un'ampia isola che la Marina utilizza come prigione in cui tenere rinchiusi i più pericolosi criminali del mondo, in contrasto però con il resto degli abitanti che non vedono di buon occhio la presenza dei militari e vorrebbero cacciarli. Avremo la forza di aiutarli?