Codename: Urban Legends, il video dell'evoluzione 5G di Pokémon GO, Ingress e Wizards Unite

Niantic ha pubblicato un video della demo di Codename: Urban Legends. Si tratta di un gioco basato sul 5G che è costruito sull'infrastruttura che ha reso famosi Pokémon GO, Ingress e Harry Potter: Wizards Unite. In questo modo lo sviluppatore vuole mostrare quale potrà essere il futuro dei giochi in realtà aumentata per dispositivi mobile, ma anche per device innovativi come Hololens 2.

Codename: Urban Legends è, infatti, un gioco multiplayer che consente a più persone di raggrupparsi in un unico luogo e interagire. Secondo lo sviluppatore "è costruito sulla stessa piattaforma che alimenta Ingress, Pokemon Go e Harry Potter: Wizards Unite. Codename: Urban Legends sfrutta la bassa latenza e l'alta banda del 5G per creare un'esperienza AR profonda e altamente sociale."

"Facendo squadra, le persone possono invocare magie per distruggere mostri o soccorrere gli alleati come Doty, l'originale Esploratore di Niantic," si legge nell'informativa che accompagna la demo. La parte delle interazioni e del multiplayer sembra essere la grande novità di questa nuova demo. Un'evoluzione persino della demo di Pokémon GO per Hololens 2 presentata qualche settimana fa.

Deutsche Telekom, Globe Telecom e Verizon stanno già testando la demo di Codename: Urban Legends, mentre la compagnia sta stringendo partnership per creare una "Alleanza AR di scala planetaria" con Deutsche Telekom, EE, Globe Telecom, Orange, SK Telecom, SoftBank, Telus, Verizon e Telstra. Ovviamente non ci sono italiani.

Niantic sta anche lavorando con Nintendo a Pikmin AR