Elden Ring: classi, test pubblici e altri dettagli da un nuovo leak

Elden Ring è al centro di un nuovo leak, spuntato su Reddit nelle scorse ore. L'autore del post sostiene di aver preso parte ai primi test pubblici del gioco e ha parlato delle classi disponibili, ma non solo.

È un periodo un po' particolare per il titolo in lavorazione presso From Software, che il mese scorso ha visto la pubblicazione di un trailer trafugato e che, secondo le ultime voci, verrà pubblicato alla fine di agosto.

"Questo sarà il mio primo e unico post su Elden Ring, dunque prendetelo come volete: prima o poi scoprirete se si tratta di informazioni reali o meno", ha scritto l'autore del leak.

"Non ho idea di quando il gioco verrà presentato ufficialmente, ma so che i fan saranno felici di sapere che sono previsti dei test pubblici prima del lancio."

Elden Ring, un'immagine del protagonista dal trailer d'esordio del gioco.

"Ho appunto fatto parte di uno di questi test pubblici. Non so quanto saranno attinenti alla versione finale del gioco, perché so che includerà diverse meccaniche legate alla componente multiplayer."

"Ad ogni modo, la versione che ho provato include due diverse classi e può darsi che ne verranno aggiunte altre o ci saranno delle modifiche. La prima è chiamata Traveler, equipaggiata con una lancia argentata e la possibilità di portare tre kit per l'accampamento fin dall'inizio: le altre classi possono portarne uno solo."

"La seconda classe si chiama invece Deserter One, è equipaggiata in partenza con una strana arma metà martello e metà spada. La peculiarità di questa classe è che può attivare un incantesimo che rallenta i movimenti ma aumenta in maniera sostanziale la difesa e rende gli attacchi impossibili da interrompere."

"Durante i test a cui ho preso parte non erano presenti personalizzazioni o cose del genere. Prima di scegliere la classe si assiste a un'introduzione cinematografica di cui avete già visto qualcosa, e viene raccontata una breve storia che spiega cos'è l'anello e che effetti abbia sul mondo."

Elden Ring, un personaggio ripreso di spalle tratto dal secondo trailer.

"Non voglio anticiparvela: ho trovato fantastico ascoltarla per la prima volta e voglio che anche voi abbiate lo stesso piacere. Spero non rimuovano proprio questa parte dai test pubblici, visto che temo non faccia parte di ciò che vogliono mostrare per il momento."

"Nei test era presente solo la prima area di gioco, un campo di battaglia pieno di guerrieri morti, resti di draghi, mura, ecc. L'esperienza era però quasi ingiocabile a causa di notevoli cali di frame rate e bug vari. Parliamo sicuramente di una vecchia build."

"Il mantello che indossa il nostro personaggio è il simbolo della faziione a cui siamo leali e ha degli effetti sugli elementi cooperativi e PvP, ma il gioco chiarisce questo aspetto fin dall'inizio, consentenovi di scegliere appunto il mantello e la fazione."