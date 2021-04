FIFA 21: EA spinge gli utenti verso FUT e le casse premio, dice un insider

FIFA 21 spinge gli utenti verso la modalità FUT e il controverso meccanismo delle casse premio: a dirlo è un insider che sostiene di essere entrato in possesso di un documento interno stilato da EA.

Come saprete, la questione ha fatto parecchio discutere ed è stata oggetto di specifiche regolamentazioni: in Germania le casse premio sono state proibite ai minori, e in generale il sistema è stato definito strutturalmente e psicologicamente simile al gioco d'azzardo.

Ebbene, questo insider dice di essere entrato in possesso di un documento realizzato da EA che descrivebbe appunto l'esperienza di FIFA 21 come finalizzata a portare gli utenti ad accedere e ad appassionarsi alla modalità Ultimate Team, con tutto ciò che ne consegue.

All'interno del documento ci sarebbe una sezione in cui si parla di come i giocatori vengano incentivati a cimentarsi con FUT, e di come tale modalità rappresenti un elemento fondamentale per il titolo, tanto che gli sviluppatori stanno "facendo tutto il possibile per portare lì i giocatori".

L'insider ha definito queste indicazioni come la prova di una tesi precisa, ovverosia che Electronic Arts sia consapevole dei risvolti dell'uso delle casse premio e nonostante ciò stia cercando di rendere ancora più popolare questo aspetto dell'esperienza.

Naturalmente c'è anche l'altra campana, rappresentata dal publisher stesso, che ha parlato di frasi decontestualizzate e di un vero e proprio atto di disinformazione ai danni dell'azienda.

"Tutti i titoli EA possono essere giocati senza spendere denaro nelle microtransazioni, e la maggior parte degli utenti non le acquista", ha aggiunto EA. "Modalità come Ultimate Team, che fanno parte di FIFA da oltre dieci anni, sono fra le esperienze videoludiche più popolari al mondo."