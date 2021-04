Tales of Arise ha rappresentato una grossa sfida per gli sviluppatori

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video del gioco di ruolo giapponese Tales of Arise in cui gli sviluppatori spiegano la sfida che hanno dovuto superare per realizzare il gioco, concepito come una necessaria evoluzione tecnologica della serie. Solo in questo modo la serie Tales of può arrivare ai nuovi giocatori.

A parlare sono Yusuke Tomizawa (Producer) e Minoru Iwamoto (Art Director) che illustrano diverse delle novità introdotte in Tales of Arise rispetto ai capitoli precedenti. Non vi dispiacerà sapere che nel video si vedono anche delle sequenze di gioco inedite, che non fanno mai male.

Per il resto, se volete più informazioni vi invitiamo a leggere la nostra recente anteprima di Tales of Arise, in cui il prode Christian Colli ha scritto:

Tales of Arise torna a fare parlare di sé, dopo tanti mesi, e le nostre sensazioni sono positive: è chiaro che Bandai Namco ha mosso piccoli passi in una direzione diversa dal solito, ma l'ha fatto senza tradire la formula che ha decretato il successo della serie in patria e non solo. Tales of Arise, insomma, sembra un Tales più... moderno, ma assolutamente fedele a sé stesso. Il sistema di combattimento sembra ancora più dinamico e divertente del solito, ma per capire la portata delle nuove feature e, soprattutto, conoscere il nuovo cast, dovremo aspettare settembre. Inutile dire che i fan del genere JRPG farebbero meglio a segnare la data sul calendario.