Casse Premio proibite ai minori in Germania, FIFA 21 e altri finiscono in fascia 18+

Le Casse Premio, o lootbox, saranno proibite ai minori in Germania, ora che il Bundestag (il Parlamento tedesco) ha varato il nuovo Youth Protection Act, una legge che, tra le altre cose, impone che i giochi che contengono questo tipo di micro-transazione siano riservati alla fascia di pubblico dai 18 anni in su.

Secondo quanto riportato da Spiegel, il governo tedesco ha inserito la norma relativa alle Casse Premio all'interno della nuova legge che contiene una serie di regole riguardanti i minori e i giovani in generale. Tra queste sembrano esserci delle nuove linee guida che stabiliscono le fasce d'età a cui si riferiscono alcuni videogiochi.

In particolare, secondo l'avvocato Julia Maris, la legge in questione si applica a "giochi online o altre applicazioni che usano casse premio o offerte simili in-game, che porteranno a una classificazione in fascia d'età destinata a 18 anni o superiore", è emerso dalla pubblicazione tedesca.

La riforma in questione andrà dunque a colpire anche altri giochi che prima avevano classificazione ben diversa, come i videogiochi sportivi, che per i loro contenuti sono di solito destinati anche ai bambini senza particolari restrizioni. Un effetto della nuova legge potrebbe dunque essere lo spostamento di un gioco come FIFA 21 alla sezione "18" del sistema di classificazione utilizzato in Germania, ovvero l'USK, soprattutto per quanto riguarda la sezione FIFA Ultimate Team.

Tuttavia, in questi termini anche NBA 2K21 e altri titoli del genere potrebbero rientrare nella nuova fascia in Germania, con un cambiamento destinato a lasciare il segno, almeno in tale area geografica.