iOS 14.5 con supporto per PS5 DualSense e Xbox Series X|S controller

Apple sta rilasciando in queste ore iOS 14.5 ai beta tester, un aggiornamento al sistema operativo dei suoi dispositivi portatili che comprende anche una novità interessante per i videogiocatori, ovvero il supporto per i nuovi controller di PS5 e Xbox Series X|S.

Sia il DualSense di PS5 che il controller di Xbox Series X|S non sono infatti supportati ufficialmente dal sistema operativo Apple, dunque questo aggiornamento a iOS 14.5 risulta particolarmente atteso da chi abbia intenzione di utilizzare i nuovi controller sui dispositivi iPhone e iPad.

Si amplia dunque la possibilità di utilizzo dei nuovi pad per PS5 e Xbox Series X, dopo la loro inclusione tra i dispositivi supportati da Steam e da Nvidia Shield, ora con il supporto allargato anche ai dispositivi Apple.

Sebbene l'utilizzo dei controller su iPad e iPhone non sia ancora estremamente diffuso, si tratta del modo migliore per fruire della maggior parte dei giochi presenti sul catalogo di Apple Arcade, dunque il fatto che Apple si stia impegnando per introdurre velocemente novità e aggiornamenti in questo senso è importante e significativo dell'attenzione con cui guarda ai videogiochi.

D'altra parte, con l'allargamento di xCloud ai dispositivi iOS, l'utilizzo in particolare dei controller ufficiali di Xbox diverrà sempre più diffusa, probabilmente, dunque anche in questo senso questo update inserito in iOS 14.5 assume grande importanza. L'update precedente, iOS 14.4, è stato distribuito ufficialmente a tutti solo qualche giorno fa, come abbiamo riportato con i dettagli.