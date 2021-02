Life is Strange Before the Storm: gli sviluppatori stanno assumendo, novità a breve?

C'è un nuovo Life is Strange all'orizzonte? Per il momento non possiamo dirlo con certezza, ma sappiamo che Deck Nine Games, sviluppatore di Before the Storm, sta cercando nuovi membri per il proprio team. Precisamente sono alla ricerca di un lead programmer per un "gioco AAA single player d'avventura ancora non annunciato".

L'offerta di lavoro non dice nulla di realmente rilevante, ma apre il discorso sottolineando che Life is Strange Before the Storm è "amato dai fan e ha vinto molteplici premi". Inoltre, viene specificato che il team vuole crescere per "più progetti". Per il momento non sappiamo quindi a cosa stia lavorando la compagnia, ma possiamo sommare queste nuove informazioni a un rumor circolato da poco.

Un'insider ha infatti affermato che Dontnod, sviluppatore originale di LiS 1 e LiS 2, ha praticamente "abbandonato" la saga che ora è completamente nelle mani di Square Enix. Deck Nine Games, secondo quanto rivelato, si occuperà della saga. Se questo leak fosse corretto, l'annuncio di lavoro farebbe riferimento proprio a un nuovo capitolo di Life is Strange.

Di cosa si potrebbe trattare? Di una nuova storia legata alla seconda stagione della serie? Di un ritorno di Chloe e Max? Di una trama completamente nuova? Le possibilità sono molteplici e tutte molto interessanti. Per ora possiamo solo aspettare e attendere che Square Enix e Deck Nine Games rivelino esattamente su cosa siano al lavoro.

Nel frattempo, lo sviluppatore originale di Life is Strange, Dontnod, è stato finanziato da Tencent che ora è azionista di minoranza.