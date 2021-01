iOS 14.4, iPad OS 14.4, tvOS 14.4 e watchOS 7.3 disponibili: i dettagli

iOS 14.4 e iPadOS 14.4

Apple ha spiegato che iOS 14.4 include il supporto per il riconoscimento di codici QR più piccoli nell'app Fotocamera, nonché l'opzione per classificare i tipi di dispositivo Bluetooth nelle Impostazioni. In particolare, l'aggiornamento aggiunge anche nuove notifiche per segnalare che il tuo iPhone non può verificare se stai utilizzando una "fotocamera Apple originale". iOS 14.4 include anche una manciata di correzioni di bug relativi alla fotografia HDR, all'app Messaggi e altro ancora. C'è una soluzione per il ritardo della tastiera, problema che affligge molti utenti iPhone da quando iOS 14 è stato rilasciato per la prima volta.

Le correzioni per iPadOS 14.4 sono molto simile a quelle di iOS 14.4. Anche in questo caso la telecamera è in grado di riconoscere codici QR più piccoli ed è stata aggiunta un'opzione per classificare i device bluetooth.