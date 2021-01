Dead Cells: Fatal Falls, il trailer di lancio animato è divertentissimo

Dead Cells: Fatal Falls è disponibile a partire da oggi su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, e Motion Twin ha deciso di accompagnarne l'uscita con un trailer di lancio animato davvero divertentissimo.

Come scritto nella nostra recensione, Dead Cells: Fatal Falls introduce nuove ambientazioni, interessanti sezioni platform che aumentano la varietà dell'azione e lo stesso solidissimo gameplay del gioco base.

Il video mostra il bizzarro protagonista di Dead Cells che si innamora di una piccola creatura nel mezzo del campo di battaglia ma rimane ben presto "scottato": si consuma un dramma, ma all'orizzonte compaiono nuove opportunità.

"Fatal Falls è un DLC canonico per la produzione ma non per questo da sottovalutare: i nuovi biomi si integrano alla perfezione con quelli già esistenti e ampliano l'offerta invece che sostituirne semplicemente alcuni elementi", ha scritto il nostro Umberto Moioli.

"Si moltiplicano dunque le strategie, il modo di affrontare i livelli e si stimola il giocatore a sperimentare nuove combinazioni di armi in un circolo vizioso che continua, giorno dopo giorno, a tenerci invischiati esattamente come al day one."