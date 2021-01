Red Dead Online: bonus e sconti di fine gennaio 2021

Questa settimana di fine gennaio 2021, Red Dead Online propone varie novità per tutti quei giocatori che "amano sporcarsi le mani: cuochi, aspiranti farmacisti amanti della sperimentazione e cacciatori che inseguono le loro prede in terreni sconfinati e implacabili." Ecco i bonus e gli sconti disponibili.

Prima di tutto, chi realizza un oggetto di qualsiasi tipo a un Fuoco da campo otterrà 3 oggetti collezionabili da vendere a Madame Nazar di Red Dead Online. Realizzare qualsiasi oggetto nel negozio di Gus durante questa settimana di fine gennaio 2021 permetterà di accedere a un'offerta per un cappello gratis al di sotto del rango 15 e il 50% di sconto su un paio di stivali. Acquistando una nota si riceverà invece anche una preziosa Mappa del tesoro.

Inoltre, gli abiti realizzati nel negozio di Gus in Red Dead Online possono essere acquistati con il 40% di sconto, non manca inoltre un ulteriore sconto del 30% sugli amuleti di Gus e sulle varianti dell'Arco migliorato. Se giocherete a Red Dead Online entro il 1° febbraio otterrete ben 5 unità di Olio per armi e 50 Frecce per selvaggina di piccola taglia, perfetti per esplorare in sicurezza le regioni selvagge.

Non dimentichiamoci inoltre che vi sono vantaggi legati a Prime Gaming. I giocatori di Red Dead Online, infatti, che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno una licenza da cacciatore di taglie gratuita e una verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie.

I giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 15 febbraio riceveranno inoltre un'offerta per uno sconto del 50% sul Revolver LeMat e un poncho a scelta, un'offerta per una fondina mancina gratuita, 100 munizioni veloci per revolver e 100 munizioni esplosive per revolver.

Infine, vi segnaliamo che GTA 5 su PS5 e Xbox Series X potrebbe avere la grafica di Red Dead Redemption 2.