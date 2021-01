Cyber Shadow: speedrun con zero morti completata poche ore dopo l'uscita

Oggi è stato rilasciato Cyber Shadow, un nuovo gioco d'azione indie. Il gioco, secondo le prime recensioni, è di alta qualità. Ciò che più stupisce, però, è che un giocatore - Nico_Bellic0_0 - non solo lo abbia già completato, ma che abbia già realizzato una speedrun con zero morti. Il tutto poche ore dopo il rilascio. Il tempo ottenuto è di 1 ora e 19 minuti.

Si tratta di un risultato notevole, sia per le prestazioni dimostrate nel video sia per il poco tempo richiesto per ottenere questo risultato. Ci sono comunque vari punti nei quali lo speedrunner potrebbe ottimizzare i tempi, quindi è possibile che nel giro di anche solo alcuni giorni ottenga un risultato migliore. Cyber Shadow, in ogni caso, è di certo pensato per uno stile di gioco votato alla rapidità e alla precisione.

È infatti presente un trofeo che richiede di finire il gioco in meno di tre ore. Il fatto che lo speedrunner sia stato in grado di dimezzare il tempo di completamento di Cyber Shadow "imposto" dagli sviluppatori, ne dimostra le capacità. Dopotutto, Nico_Bellic0_0 si è più volte esibito in speedrun. In passato ha finito Carrion in meno di un'ora e My Friend Pedro in circa un'ora e mezza. Ha anche completato Resident Evil Remake (il primo capitolo) senza essere mai colpito una singola volta, con un tempo totale di 1 ora, 32 minuti e 49 secondi.

Supponiamo che Cyber Shadow diverrà uno dei giochi più seguiti dagli speedrunner, che si contenderanno la prima posizione, rubandosi decimi di secondo l'un l'altro.

Infine, vi segnaliamo il trailer di lancio: il gioco è disponibile, anche su Xbox Game Pass.