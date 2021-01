Google Stadia: giochi gratis di febbraio 2021, svelati anche quelli rimossi

Come ogni fine mese, la compagnia di Mountain View ha svelato quali sono i giochi gratis in arrivo a febbraio 2021 su Google Stadia per gli iscritti Stadia Pro. Inoltre, sono stati indicati i giochi che saranno rimossi dall'abbonamento a partire dal 31 gennaio: se non li avete ancora reclamati, quindi, vi conviene farlo immediatamente. Ogni gioco reclamato, vi ricordiamo, rimane a disposizione fintanto che siete abbonati, quindi anche dopo la rimozione potrete continuare a giocarci.

I giochi gratis di Google Stadia per gli abbonati Stadia Pro disponibili dal 1° febbraio 2021 sono:



Journey to the Savage Planet Employee of the Month Edition

Lara Croft and the Guardian of Light

Enter the Gungeon

Ecco invece i giochi che saranno rimossi dall'abbonamento Google Stadia Pro a partire dal 31 gennaio 2021:



The Gardens Between

Hello Neighbor: Hide & Seek

Hitman 2

Sniper Elite 4

Into the Breach

Panzer Dragoon Remake

In Journey to the Savage Planet vestirete i panni della nuova recluta del Kindred Aerospace, una compagnia di esplorazione spaziale. Il vostro compito sarà quello di stabilire se il pianeta ARY-26 è adatto ad accogliere gli essere umani.

Lara Croft and the Guardian of Light, invece, è un action con visuale isometrica che fonde sezioni di piattaforme, esplorazione e puzzle con un sistema di combattimento frenetico. Il tutto ovviamente nei panni di Lara Croft.

Enter the Gungeon è uno sparatutto bullet hell rogue-like: dovremo discendere nel Gungeon e sopravvivere a vari piani composti da stanze. Ogni oggetto, nemico e arma da fuoco sarà generato casualmente a ogni partita: l'unica certezza è che ci sarà una pioggia di proiettili.

Vi ricordiamo che Google Stadia Pro è un servizio in abbonamento che, oltre ai giochi, propone anche la qualità massima per i giochi (fino a 4K). Infine, ricordate che State Share è in arrivo, condivisione di giochi attraverso video clip.