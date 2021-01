The Sims 4 Fenomeni Paranormali Stuff Pack: prezzo e contenuti

EA e Maxis hanno rilasciato quest'oggi The Sims 4 Fenomeni Paranormali Stuff Pack. Questo nuovo pacchetto introduce una serie di caratteristiche spettrali "da far venire i brividi lungo la schiena". I giocatori affronteranno gli inquietanti "coinquilini" dei nuovi lotti infestati, dove gli oggetti si spostano di notte e i fantasmi fanno dispetti e disordine.

In The Sims 4 Fenomeni Paranormali Stuff Pack, i Sims potranno evocare Guidry: si tratta di un fantasma che li guiderà attraverso le stranezze della loro nuova dimora aiutandoli a vivere comodamente in una casa infestata da spettri giocosi. Vi sarà inoltre la possibilità di eseguire una seduta spiritica per comunicare con l'al di là, svolgere un rituale spaventoso o evocare Bonehilda, la donna di servizio scheletrica per un po' di pulizia soprannaturale. I Sims potranno quindi decidere se assecondare gli spettri oppure tentare di cacciarli dalla propria casa.

Non mancano ovviamente nuove professioni particolari: i Sims possono intraprendere una nuova carriera da investigatore del paranormale, la quale consente loro di mettere alla prova le nuove abilità da Medium. I Sims dovranno aiutare i propri vicini a trovare pace con gli ospiti indesiderati nelle loro case. Vi sarà anche la possibilità di guadagnare qualche simoleon.

The Sims 4 Fenomeni Paranormali Stuff Pack offre quindi nuovi modi di giocare con la vita (e il dopo vita): potete acquistarlo da oggi, 26 gennaio 2021, al prezzo di 9,99 € su Mac e PC tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e Xbox One. Ovviamente le versioni console saranno retrocompatibili su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Ecco infine la nostra recensione di una delle espansioni più recenti The Sims 4: Oasi Innevata. Potete vedere il trailer ufficiale di Fenomeni Paranormali Stuff Pack a questo indirizzo.