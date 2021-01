The Sims 4: trailer di Paranormal Stuff Pack, fantasmi e non solo invadono i Sims

EA e Maxis hanno, come promesso, svelato un nuovo trailer dedicato al nuovo contenuto di The Sims 4. Parliamo del Paranormal Stuff Pack, ovvero un "pacchetto spaventosamente divertente" che vuole offrire ai giocatori nuovi modi per giocare e tanti contenuti extra.

All'interno di The Sims 4 Paranormal Stuff Pack sarà possibile fare la conoscenza dei "terrificanti coinquilini" delle nuove Case Infestate. Potremo vivere una seduta spiritica per evocare Guidry il Fantasma, che svolgerà il ruolo di consigliere e ci insegnerà a vivere senza stress in una casa invasa da fantasmi giocosi ed eventi sinistri.

Non manca la possibilità di placare i fantasmi e parlare con i morti, oltre a disinfestare la casa per cacciare gli ospiti non graditi. Se preferite, però, potete lasciarli scorrazzare giorno e notte. Ci sarà anche un nuovo personaggio la scheletrica donna di servizio, Bonehilda, per un piccolo aiuto extra in casa.

Sarà introdotta anche la nuova abilità Medium per impressionare Guidry e ottenere la licenza da Investigatore del Paranormale. I Sims potranno mettere alla prova la nuova abilità, aiutando chi è meno in sintonia con il mondo degli spiriti a risolvere i problemi con il paranormale e ripristinando l'ordine nelle loro case.

The Sims 4 Paranormal Stuff Pack sarà disponibile a partire dal 26 gennaio 2021. Costerà 9.99 euro e sarà rilasciato su PC (via Origin e Steam), PlayStation 4 e Xbox One.

Infine, vi segnaliamo la recensione di The Sims 4: Oasi Innevata.