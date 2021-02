GameStop: il fondatore è "onorato" dalla lotta di Reddit contro Wall Street

Ben Kusin, uno dei figli di Gary Kusin (69 anni), co-fondatore di Babbage, divenuto poi GameStop dopo l'acquisizione di Barnes and Nobles nel 1999, ha passato parecchio tempo nel sub-reddit r/wallstreetbets, guardano con interesse lo scontro tra i redditor e gli hedge fund di Wall Street che hanno scommesso contro la catena retail USA.

Kusin figlio ha affermato di essere solo uno "spettatore e non un partecipante" ma sta seguendo la vicenda "con i popcorn in mano". Kusin afferma che la sua famiglia è "un po' onorata" dal fatto che GameStop sia stato scelto come arma contro Wall Street. La definisce una "lotta tra il bene e il male".

Va specificato che Gary Kusin non è più parte della compagnia sin dal 1995 e i suoi figli non hanno mai avuto nulla a che fare con GameStop, quindi il loro punto di vista è più che esterno e non rappresenta il punto di vista della compagnia. Nondimeno, sembrano contenti di quello che sta accadendo a una società che la famiglia Kusin ha aiutato a creare.

Pare anche che la moglie di Ben Kusin possieda una singola azione di GameStop e che sia attualmente a +50 dollari, ma si rifiuti di vedere. Kusin non ha svelato quale sia il suo nome su Reddit, in quanto preferisce mantenere l'anonimato in tale ambiente, ma spiega di adorare l'infinito numero di meme che vengono pubblicati.

Vi segnaliamo infine che la storia delle azioni diventerà un film prodotto da MGM. L'intero mondo sta guardando quanto sta accadendo con GameStop ed è molto interessato al finale.