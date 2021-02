GameStop, la storia delle azioni diventerà un film prodotto da MGM

La storia delle azioni di GameStop che tiene banco ormai da diversi giorni diventerà un film prodotto da MGM e basato su di un libro che non è ancora stato pubblicato, The Antisocial Network di Ben Mezrich.

Come ormai certamente saprete, grazie a un espediente chiamato short squeeze molte persone sono diventate ricche con le azioni di GameStop: una vicenda così assurda non poteva passare inosservata, e infatti c'è chi è già pronto a monetizzarla.

L'operazione è partita in un lampo: quando Ben Mezrich, autore piuttosto popolare e di successo, ha annunciato la bozza del suo nuovo romanzo ispirato alla vicenda di GameStop, la MGM ne ha immediatamente acquistato i diritti per una riduzione cinematografica.

Il libro racconterà la storia di "un gruppo di investitori amatoriali, videogiocatori e troll di internet che hanno messo in ginocchio Wall Street", o almeno così recita una prima sinossi emersa grazie al report di Deadline.

Per il progetto verranno coinvolte le stesse persone che hanno dato vita all'adattamento del ben noto "The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal", da cui è stato tratto The Social Network.