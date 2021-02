GameStopZing: dichiarate il vostro amore e vincete cena e dopocena!

La procedura è semplice ma richiede comunque un po' di creatività , dunque lasciatevi ispirare da Cupido per far risaltare la vostra storia, ottenere visibilità e avere la possibilità di vincere il concorso di GameStopZing: vediamo come fare.

GameStopZing ha organizzato l'iniziativa ideale per il San Valentino incombente, con la possibilità di vincere cena e dopocena per due attraverso un concorso che vi chiede di dichiarare il vostro amore con #GSZLOVEYOU

Inoltre, chi vince avrà anche la possibilità di partecipare alla puntata del 10 febbraio di GSZ TV, il canale video di GameStopZing Italia.

Il concorso è aperto dal 27 gennaio al 7 febbraio, leggiamo dunque le istruzioni ufficiali da parte di GameStopZing:

Dichiara il tuo amore a chi ami davvero con una stories, taggaci ed inserisci l'hashtag #GSZLOVEYOU. Le 3 stories più divertenti ed originali, con le relative dichiarazioni d'amore correttamente taggate, giudicate dal nostro team, vinceranno 1 kit composto da: Smartbox- Cene stellate a casa tua: 1 Kit per preparare le ricette dello Chef Marc Lanteri, ed un gioco da tavolo Back To The Future: Dice Through Time. Ma non è tutto: LE DICHIARAZIONI VINCENTI saranno mandate in onda nella nostra GSZ TV, puntata del 10 Febbraio!!! I vincitori saranno rivelati entro il 7 Febbraio sulle nostre pagine Instagram e Facebook

Chi verrà eletto vincitore nel concorso dovrà poi contattare GameStop all'indirizzo mail contestgamestop@gmail.com e una volta effettuate le opportune verifiche riceverà il premio, possibilmente in tempo per San Valentino!

Trovate tutte le informazioni su questa pagina del sito ufficiale GameStopZing dedicata al concorso GSZLoveYou.