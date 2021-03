Crysis Remastered: su PC disponibile il supporto al DLSS, performance migliorate

Crysis Remastered per PC ha ricevuto il supporto per la tecnologia DLSS, che consentirà di migliorare le performance del gioco in maniera importante.

Al netto dei requisiti hardware ufficiali, Crysis Remastered potrà contare su di un boost prestazionale pari al 40% grazie all'importante feature voluta da Crytek nell'ambito dell'ultimo aggiornamento.

"Il franchise di Crysis è noto per infrangere le barriere della qualità visiva, dunque aggiungere il supporto al DLSS ci è sembrata una mossa del tutto naturale", ha dichiarato Vladimir Kajalin, principal rendering engineer per il Cryengine.

"NVIDIA DLSS è una tecnologia straordinaria, che consente di ottenere un enorme boost prestazionale in Crysis Remastered, consentendo ai giocatori di ottenere ancora di più dal gioco e dal loro hardware."

Crysis Remastered è disponibile dallo scorso luglio in versione Nintendo Switch e dallo scorso settembre su PC, PS4 e Xbox One.