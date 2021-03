PS5 è la console più venduta a febbraio 2021 nel mercato europeo/australiano

GSD ha rilasciato nuovi dati per il mercato videoludico che ci permettono di scoprire molteplici informazioni sui risultati di vendita hardware console. Tra i molteplici dati possiamo scoprire che PS5 è la console più venduta nel mercato europeo/australiano a febbraio 2021.

GSD, precisamente, ha basato i propri calcoli sui mercati delle seguenti nazioni: Francia, Benelux, Svizzera, Spagna, Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Basandosi su questi mercati, GSD afferma quindi che PS5 è la console più venduta di febbraio 2021, con un +12% rispetto a Nintendo Switch. Le vendite console totali nei mercati tracciati sono salite dell'84% a febbraio 2021 rispetto allo stesso mese del 2020.

Chiaramente, i dati di GSD non sono completi (manca ad esempio la Germania, un mercato tutt'altro che piccolo) ma comunque danno un'idea degli ottimi risultati del mercato console nel febbraio 2021. Considerando che la produzione di PS5 sembra ancora essere limitata dalla carenza di componenti, il fatto che sia in grado di rivaleggiare con Nintendo Switch è eccezionale.

Per il momento ogni scorta della console di Sony va a ruba all'istante: l'impressione è quindi che non vi siano PlayStation 5 in circolazione, ma chiaramente questi dati provano il contrario. Segnaliamo inoltre che, sempre secondo i dati di GSD, le vendite di Nintendo Switch sono cresciute nei mercati tracciati del 32% rispetto al 2020, a riprova del fatto che la console della grande N continua a essere una delle più richieste.

Viene anche segnalato che il DualSense di PS5 è stato l'accessorio più venduto, seguito dal DualShock di PS4. I dati degli accessori sono basati sugli stessi mercati suddetti, esclusa la Svizzera.

Sappiamo però che Nintendo Switch vende il quadruplo di PS5 in Giappone, ecco la classifica.