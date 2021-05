Star Ocean: tri-Ace è al lavoro su un gioco di ruolo per console di nuova generazione

Tri-Ace, lo studio di Star Ocean: Integrity and Faithlessness per PS4, Valkyrie Profile e Resonance of Fate, sta assumendo sviluppatori per lavorare a un nuovo gioco di ruolo giapponese per console di nuova generazione, non è chiaro di quale serie (o se una proprietà intellettuale completamente nuova).

Nello specifico viene ricercata la figura di grafici 3D VFX. La notizia è ufficiale, nel senso che proviene da un tweet della compagnia stessa, tradotto da Gematsu.

"Perché non lavorare con noi per creare un nuovo gioco di ruolo d'azione di alta qualità con la qualità e la grafica delle console di nuova generazione?

Non stiamo aspettando che gli engine commerciali supportino le nuove piattaforme come PS5, ma ce ne stiamo sviluppando uno da soli."

Da notare che nella prima parte del tweet si parla di console al plurale, mentre nella seconda si porta PS5 come esempio. Dalla traduzione di Gematsu non si può quindi escludere che il gioco misterioso esca anche su altre console, come Xbox Series X e S. Rimane solo da sapere tutto il resto, a questo punto.