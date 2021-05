Final Fantasy 14: Endwalker non sarà la fine, Yoshida suggerisce cosa succederà

Final Fantasy 14 Endwalker è la nuova espansione dell'MMO di Square Enix, in arrivo verso la fine dell'anno. Questo nuovo contenuto si occuperò di tirare le fila di una storia iniziata nel 2010 (e ricreata nel 2013 in A Realm Reborn). Final Fantasy 14, però, non arriverà a un definitivo finale con Endwalker: il team proseguirà con un nuovo arco narrativo. Yoshida - game director - suggerisce quello che accadrà.

Intervistato da pcgamer.com, Yoshida ha affermato - in traduzione -: "Siamo stati in grado di tirare le fila e con il climax ci saranno molte domande che riceveranno risposta: le persone capiranno le ragioni dietro a molti dettagli della storia. Ciò detto, ci sono delle aree del pianeta Hydaelyn che non abbiamo ancora esplorato. Ci sono continenti che devono ancora essere scoperti e aree che devono ancora essere esplorate. Ci sono possibilità. Con la storia di Final Fantasy 14 Shadowbringers abbiamo imparato che la Crystal Tower agisce come portale non solo verso Reami distanti, inclusi il Primo e quelli che sono stati divisi dal Sundered, ma ci permette anche di viaggiare nel tempo, così da andare nel passato o nel futuro. Ci sono molte possibilità".

Final Fantasy 14 non sparirà: c'è ancora altro da raccontare e scoprire

Spiega poi che e i personaggi incontrati e la trama vissuta finora in Final Fantasy 14 non saranno cancellati. La transizione avverrà nello stesso universo che i giocatori conoscono da anni. Nel mentre però attendiamo Endwalker e i successivi update che ci porteranno nel nuovo arco narrativo, Yoshida suggerisce di rigiocare le parti di trama delle precedenti espansioni per ripassare tutti i dettagli e prepararsi per il finale.

Nel mentre, vi suggeriamo di leggere tutti i dettagli su Final Fantasy Origin, il presunto spin-off souls-like di Team Ninja.