Unreal Engine 5: video "Lumen in the Land of Nanite" per PS5 mostra il Dietro le quinte

Epic Games ha rilasciato il video del Dietro le quinte di "Lumen in the Land of Nanite", la demo PS5 realizzata in Unreal Engine 5 e mostrata lo scorso anno. Il team di sviluppo ci illustra i dettagli della demo, spiegando i vari componenti dell'engine e i vantaggi che essi comportano.

Epic Games ci ricorda infatti che Unreal Engine 5 permetterà agli sviluppatori di introdurre oggetti estremamente dettagliati, senza doverne limitare risoluzione e qualità. Con Lumen, inoltre, è possibile impostare le condizioni di luce in tempo reale, semplicemente spostando oggetti: possiamo vederlo nella demo, ad esempio, quanto la protagonista apre il soffitto di una stanza precedentemente buia e la illumina completamente.

Niagara è un'altra delle funzioni di Unreal Engine 5 presentata con la demo PS5, che permette di impostare il comportamento di elementi come piccoli animali che si muovono nell'ambiente. I passi in avanti si vedono anche nelle animazioni, che diventano più contestuali e rendono così più credibili i personaggi con minore sforzo da parte degli sviluppatori.

Lumen in the Land of Nanite: la demo PS5 dell'Unreal Engine 5

Ovviamente, la speranza di Epic Games è che queste nuove tecnologie permettano agli sviluppatori di creare giochi ancora più belli e complessi, con il minor sforzo possibile. L'Unreal Engine 5 sembra di certo un motore di sviluppo di qualità e non vediamo l'ora di vedere i primi prodotti realizzati con esso.

Sappiamo già, ad esempio, che The Coalition svilupperà su Unreal Engine 5, ma "per un po' niente nuovi annunci".