Portal: il film è ancora in vita, lo sta producendo J.J. Abrams

J.J. Abrams sta ancora producendo il film dedicato a Portal, il gioco di Valve. L'informazione arriva da Abrams stesso, all'interno di una dichiarazione rilasciata a IGN USA. Il produttore afferma che vi è attualmente uno script in scrittura e condivide il proprio entusiasmo per il progetto.

Abrams, precisamente, ha affermato: "Abbiamo uno script in scrittura per il film di Portal attualmente presso Warner Bros. Siamo molto interessati riguardo all'opera e all'idea di partenza, quindi ho la sensazione che le cose stiano finalmente procedendo." Il "finalmente" è di certo appropriato, visto che si è iniziato a parlare di questo film al DICE 2013 quando Gabe Newell - fondatore di Valve - aveva annunciato che la sua compagnia e Bad Robot stavano cercando di lavorare assieme sul progetto.

La storia di Portal - Il film potrebbe prendere molteplici direzioni

Abrams non ha svelato chi sia o siano gli scrittori dietro lo script di Portal e non ha indicato un possibile regista per il film, ma ha affermato che "vi è enorme potenziale per molte ragioni, una delle quali è legata alla limitata narrativa del gioco: per quanto sia ingegnosamente raccontata, il potenziale è ancora enorme. Sarà super divertente."

Abrams ha anche commentato la possibilità di un film su Half-Life, che nel 2016 era in sviluppo presso Bad Robot: "non siamo coinvolti con il progetto di Half-Life attualmente." Per il momento, quindi, dobbiamo "accontentarci" di un film su Portal.

Warner Bros. sta puntando sempre di più sui film basati su videogiochi: sia Detective Pikachu che Mortal Kombat sono stati un successo al botteghino, quindi l'entusiasmo è comprensibile.