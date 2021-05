Fortnite: update 16.50 in arrivo, Epic Games anticipa alcune novità ufficiali

Epic Games sarà anche impegnata in vari processi e in molti progetti, ma è ovvio che il suo battle royale non può fermarsi. Oggi è infatti in arrivo un nuovo aggiornamento per Fortnite che si appresta a passare all'update 16.50. Ora, Epic Games ha svelato data e ora di inizio dei lavori di manutenzione, indicando anche alcune novità ufficiali che possiamo aspettarci.

Prima di tutto, dobbiamo sapere che l'update 16.50 di Fortnite è in arrivo alle 10:00, ora italiana, di oggi - 25 maggio 2021 -. Come sempre, la manutenzione richiederà parecchi minuti (anche un'ora e più) e durante tale periodo non sarà possibile giocare. Appena l'aggiornamento sarà completo, Epic Games svelerà le novità complete per Salva il Mondo e Modalità Creativa, nel mentre i dataminer avranno indicato i dettagli sulla Battaglia Reale.

Manutenzione per l'update 16.50 in arrivo

Nel frattempo, però, Epic Games ci ha lasciato già qualche anticipazione su quello che possiamo aspettarci nell'update 16.50 di Fortnite. Precisamente, ci viene detto tramite l'account di Fortnite Status su Twitter che "uno degli oggetti preferiti dai fan tornerà dal Magazzino". Sappiamo poi che potremo "esaminare e supervisionare spazi più ampi in Modalità Creativa". Infine, ci viene detto che la prossima settimana selvaggia inizierà il 3 giugno.

