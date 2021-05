PS5: video mostra la console ricreata in legno e fibra di carbonio

DIY Perks ha pubblicato un nuovo video nel quale mostra la costruzione di una PS5 che non sembra una PS5. Più precisamente, DIY Perks ci mostra in che modo ha realizzato una PlayStation 5 con legno e fibra di carbonio. Ovviamente, il risultato finale è una console perfettamente funzionante e, secondo quanto condiviso, con un sistema di raffreddamento perfettamente efficiente.

DIY Perks apre il video spiegando che PS5 ha diviso i giocatori con il suo design: alcuni lo apprezzano, mentre altri lo trovano poco adatto ai propri setup di gioco. DIY Perks (che in passato ha creato una versione dorata di PlayStation 5) ha quindi voluto creare una versione che fosse in linea con il resto del mobilio.

Per questo, ha optato per il legno, di cui è composta il grosso della scocca, e la fibra di carbonio, usata per le superfici superiori e inferiori, tramite le quali passa l'aria. Il foro superiore è composto da molteplici esagoni, che hanno per certo uno stile unico. Nel complesso, questa PS5 ha uno stile retro, con però un tocco moderno grazie alla fibra di carbonio.

Il risultato finale è per certo più "discreto" e particolare. Diteci, cosa ne pensate? Vi piace quanto realizzato nel video da DIY Perks, oppure credete che il modello originale ideato da Sony sia ancora il migliore?

Sempre in tema PS5, vi segnaliamo che è stato scovato un brevetto che mostra un sistema che crea guide per aiutare i giocatori.